محمد الامين يكتب :

بيان الخارجية الأمريكية.. الشرارة للمحافظة على الإمدادات، والإرهاب لضمان الحقّ الدائم في التدخل..

لم يحمل البيان الذي صدر عن الخارجية بشأن ليبيا جديدا فقد شدّد على حرص إدارة ترامب على ضمان الظروف الضرورية لتدفق عادي لإمدادات النفط خصوصا في ظل مناخات التوتر المتزايدة التي يشهدها الخليج مع الاصطفافات الجديدة والمعلنة لأول مرة في مؤتمر وارسو.. مؤتمر الإطلاق الفعلي للتحالف الأمريكي الصهيوني العربي ضد إيران..

كما جدّد “إصراره” الضمني على استمرار طلعاته الجوية في الأجواء الليبية من خلال آفريكوم بداعي دعم حكومة السراج في وجه الجماعات الإرهابية [وهي بالمناسبة لا توجد إلا في نطاق سيطرة حكومة الوفاق؟؟؟]!! والغرض كما هو معلوم الإبقاء على حقّ واشنطن بالتدخل الدائم مفتوحا في ليبيا بما يجنب ترامب خوض نزاع تشريعي مع الكونجرس لاستصدار أو تجديد التفويض المطلوب لذلك، وبما يُبقي زمام المبادرة بأيدي القوات الأمريكية ويترك لها المجال مفتوحا لتطوير أشكال تدخلها وأدواته في كل وقت وحين.. وهذا مفهوم في الوقت الراهن بسبب “السلوك” الفرنسي التنافسي والمستفز سواء في أجواء تشاد أو في برّ ليبيا..

عدم تعرّض البيان بالانتقاد لعملية الجيش في الجنوب والاكتفاء بالترحيب الحذر والدعوة إلى إبقاء النفط تحت سيطرة حكومة الوفاق يرسم مستوى السيطرة المسموح به أمريكيا لقوات حفتر بالحقول، والتذكير بقرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) إيحاء خفيّ من الأمريكيين بأنهم لا يريدون مشاكل إضافية في هذه المرحلة على الأقلّ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا