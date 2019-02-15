من أجل الاحتفال بمئوية المونديال.. ملف رباعي لاتيني لاستضافة كأس العالم 2030

وكشف بينيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توصله هو ورؤساء الدول الثلاثة المذكورة على التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال.

وسوف يجد ذلك الملف منافسة من تحالف المغرب وإسبانيا والبرتغال، وتحالف اليونان وبلغاريا وصربيا ورومانيا لاستضافة البطولة.

وحال فوز الملف اللاتيني بشرف تنظيم البطولة فستكون هذه هي أول مرة تستضيف فيها أوروجواي المونديال منذ استضافته للمرة الأولى عبر التاريخ عام 1930.

كما أن تشيلي سبق لها استضافة البطولة عام 1962، أما الأرجنتين فقد استضافته عام 1978.

جدير بالذكر أن بعد تنظيم قطر لمونديال 2022، فإن أمريكا وكندا سوف تستضيفا كأس العالم في 2026.

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