كلوب يكشف سبب خوض معسكر تدريبي لليفربول في إسبانيا

وتحدث كلوب لموقع ناديه الرسمي قائلا: “نستطيع التدرب بقوة وإعداد أنفسنا بشكل أكبر للجزء المتبقي من الموسم والأمر ليس متعلق بلقاء بايرن ميونيخ فقط”.

وواصل “بعد ذلك نحن سنواجه مانشستر يونايتد وهو فريق قوي أيضا ثم المباراة التي تليها –واتفورد- وهذا هو سبب وجودنا هنا”.

وتابع “في لحظة دخولنا للطائرة التركيز يصبح مختلفا”.

وتابع المدرب الألماني حديثه متسائلا “نحن دائما مع بعضنا البعض لذا قد يتسائل البعض لماذا تذهبون لمكان آخر حيث تظلون سويا أيضا”؟

وأجاب “لكن هنا يقوم اللاعبون بأشياء مختلفة سويا والمدربون وأنا لا نشغل أنفسنا بالتفكير فيما يفعلونه بين الحصص التدريبية”.

وأكمل المدرب الألماني “هنا نحن نتحكم في كل شيء وهو شيء جيد واللاعبون يحبون الأجواء فنحن هنا لأربعة أيام فقط وهي بمثابة دفعة صغيرة لجميع الأشياء التي يتعين علينا القيام بها خلال الأسبوع وأنا أحب ذلك كثيرا”.

وأتم “عادة نحن نقوم بذلك في وجود القليل من ضوء الشمس ولكن هذا لم يحدث تلك المرة ولكن كل شيء يسير بشكل جيد”.

ويستضيف ليفربول منافسه بايرن ميونيخ في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على ملعب أولد ترافورد في السبت الذي يليه لملاقاة مانشستر يونايتد.

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