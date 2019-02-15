ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت وزارة الحكم المحلي، اجتماعًا بديوان عام الوزارة، لبحث كيفية تفعيل الأقاليم الصحية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي.

كما بحث الاجتماع، كيفية إشراك المجالس البلدية في تحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات المتعلقة بمجال الخدمات الصحية كاستراتيجية عاجلة لتمكين البلديات من استلام الاختصاصات حسب التشريعات النافذة، تفعيلا للاستراتيجية العاجلة المعلنة من قبل حكومة الوفاق الوطني لسنة 2019 لاسيما مايتعلق منها بتفعيل اللامركزية.

حضر الاجتماع، مصطفى صقر مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الحكم المحلي والدكتور سمير الصقر مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي والدكتورة ليلى أبو قعيقيص المستشار بالمركز، برئاسة عبدالبارئ شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية وبحضور خالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بوزارات الحكم المحلي والتخطيط والصحة ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني.

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