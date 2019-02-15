الوئام الاجتماعي بين أهل فزان ضروري في هذه المرحلة … بقلم / محمد الامين

التأييد الذي حظيت به عملية الجيش في الجنوب وامتداد إجراءاتها إلى منطقة الحقول سيضيق الخناق على العصابات العابرة للحدود وعلى حواضنها وحلفائها بالداخل.

العملية صنعت أمرا واقعا مستجدا على الساحة الجنوبية جعل ردود الأفعال الأممي منها والدولي في أدنى حدود التأثير.. وهذا يطرح سؤالا بالغ الأهمية بشأن ضرورة وجود روافد اجتماعية ومدنية للتحرك كي لا يجد الجيش نفسه مرغما على العمل على كافة هذه الجوانب، من ناحية، ومن أجل تفادي أية ادعاءات أو شبهات باحتمال عسكرة الحياة بالجنوب أو نوايا الزّج بأبناء المؤسسة العسكرية في معترك السياسة من بوابة فرض الأمن وحماية الجنوب، من ناحية أخرى..

يمكن أن يبدأ الأمر بإطلاق خطة عاجلة لرأب الصدع بين أبناء فزان كافة، وبتفعيل مسار مصالحة محليّ تدعمه المؤسسة العسكرية بالوساطة والترغيب وبثّ أجواء الوئام وجمع الليبيين في الجنوب على هدف إنقاذ المنطقة واستعادة وتيرة حياة طبيعية هادئة وآمنة، بالتوازي مع استكمال إعادة تأهيل المؤسسات المدنية والمرافق الخدمية.

هذا الأمر يبدو مهمّا في هذه المرحلة لأنه سيقطع الطريق على كثير من المتاجرين والمسترزقين، وكذلك الصائدين في المياه العكرة.. وللحديث بقية.

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