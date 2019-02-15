افتتاح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للأسمنت

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي العيساوي رفقة مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت خط الانتاج الثاني بمصنع زليتن، و ذلك بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.

وبذلك ترتفع الطاقة الإجمالية لانتاجها من الأسمنت و لأول مرة الي 4.3 مليون طن سنويا.

وأبدى الوزير امتنانه لإدارة و عمال الشركة على مجهوداتهم التي اثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الاسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع ، على أن يكون هذا الافتتاح هو بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد و في خلق فرص عمل للشباب.

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