اخبار

افتتاح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للأسمنت

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي العيساوي رفقة مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت خط الانتاج الثاني بمصنع زليتن، و ذلك بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.

وبذلك ترتفع الطاقة الإجمالية لانتاجها من الأسمنت و لأول مرة الي 4.3 مليون طن سنويا.

وأبدى  الوزير امتنانه لإدارة و عمال الشركة على مجهوداتهم التي اثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الاسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع ، على أن يكون هذا الافتتاح هو بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد و في خلق فرص عمل للشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك