نفس الاسم والإمكانيات.. سان جيرمان يراقب كيليان مبابي!

كيليان مبابي، الصبي صاحب الـ 11 عاما، يُحب اللعب في مركز وسط الملعب وينتمي لمدينة رويسي ان بري الفرنسية.

صحيفة لو باريزيان الفرنسية نشرت تقريرا حول الصبي صاحب الـ 11 عاما وكتبت عنه: “هو مثله. يحب المراوغة مثله. الكرة تلتصق بقدمه مثله. ووالده كاميروني وكان لاعبا سابقا مثله أيضا!”.

“لا يوجد أي رابط بينهما. رغم الاسم. كيليان مبابي وكيليان مبابي”.

ويتحدث ضاحكا: “الكثير من الناس يسألوني عن، هل سميت ابني بذلك الاسم بسبب كيليان مبابي؟ الحقيقة هم ينسون أن كيليان مبابي – نجم باريس سان جيرمان الحالي – كان في عمر الـ 8 سنوات فقط عندما جاء ابني للحياة. بالتأكيد لم يكن مشهورا في ذلك الوقت”.

الحديث ، ليقول “لقد اعتدت الآن على ذلك. شعوري يكون رائعا عندما يتم تشبيهي بـ مبابي ولكنني لا أعطي ذلك الكثير من الاهتمام”.

ويتمنى صاحب الـ 11 عاما “كمشجع لـ باريس سان جيرمان، أتمنى أن امتلك نفس مسيرة مبابي”.

وكشف والد الصبي مبابي عن اهتمام باريس سان جيرمان بالفعل بصاحب الـ 11 عاما، مشيرا إلى “نجلي سيفعل ما يُريد. لن أجبره على أي شيء ولن أدفعه ليصبح لاعبا محترفا إذا لم يرغب في ذلك”.

مدينة رويسي ان بري الفرنسية هي نفس المدينة التي شهدت نشأة بول بوجبا.

الآن، سنتحدث عن مبابي النجم.

كيليان صاحب الـ 20 عاما سجل 23 هدفا وصنع 14 خلال مشاركته هذا الموسم في 28 مباراة مع سان جيرمان.

مبابي، رفع جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2018 وكذلك أفضل لاعب صاعد في العالم.

النجم الفرنسي بدأ تألقه مع موناكو قبل أن ينتقل لـ سان جيرمان في موسم 2017-18.

فهل سنكون مع موعد مع مبابي جديد؟ لننتظر ونري..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا