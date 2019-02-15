لويس جارسيا: رونالدينيو أفضل من جاورت.. وميسي أصعب من واجهت

وصرح جارسيا في فيديو لشركة كلير راعية الدوري الإسباني “كنت محظوظا للغاية لمجاورة العديد من الزملاء الرائعين، لكن لو علي اختيار واحد سأنتقي ربما رونالدينيو”.

وواصل جارسيا الذي لعب مع رونالدينيو في برشلونة موسم 2003-2004 “كان يبهرني في كل حصة تدريبية، في كل مباراة”.

أما أصعب منافس فرد لاعب ليفربول السابق دون تردد “علي القول إنه ليونيل ميسي”.

ولعب جارسيا مع أتليتكو مدريد وراسينج سانتاندر أمام برشلونة المفعم بنجمه ميسي وواجه الأخير أيضا في دوري أبطال أوروبا حين لعب الإسباني في نادي باناثينايكوس اليوناني.

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