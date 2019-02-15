السفير الفرنسي يعود إلى روما في بادرة تهدئة بين البلدين

أعادت فرنسا اليوم الجمعة إلى روما سفيرها الذي استدعته الأسبوع الماضي، إثر سلسلة من الهجمات من قيادات إيطالية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر عن "الأسف" لما حدث وعن رغبة في التهدئة بين الدولتين المؤسستين للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزيرة الشئون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو عبر إذاعة "أر تي ال" أن كريستيان ماسي "يعود اليوم إلى روما" بعد أسبوع من دعوته لإجراء مشاورات في سابقة من فرنسا حيال دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وجاء غضب السلطات الفرنسية بعد سلسلة من التهجمات من نائبي رئيس الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو وماتيو سالفيني اللذين وصل بهما الأمر حد الدعوة لاستقالة الرئيس الفرنسي.

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