مدير المخابرات البريطانية: تنظيم القاعدة عاود الظهور بعد اندحار داعش

العنوان_ميونيخ

نقلت وكالة رويترز عن مدير المخابرات البريطانية أليكس يانجر يوم الجمعة إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار ”الخلافة“ التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في ميونيخ ”نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا في غاية الخطورة“.

وأضاف أن تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع الدولة الإسلامية. وقال ”القاعدة التي كانت دائما في حالة خصومة مع داعش… عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش“.

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