إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اليوم الجمعة مع الجيش الإسرائيلي، على أطراف قطاع غزة ضمن مسيرات العودة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 20 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق.

وهذه هي الجمعة رقم 47 من احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، واستشهد فيها أكثر من 250 فلسطينيا بينهم 47 طفلا وأصيب أكثر من 26 ألفا آخرين بالرصاص والاختناق.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.

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