قبل القمة المنتظرة بينهما…ترامب يتغزل في زعيم كوريا الشمالية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، قبل أقل من أسبوعين من قمته الثانية مع كيم جونج أون، بالإمكانات الاقتصادية "الهائلة" لكوريا الشمالية.

وقال "نعتقد أنه لدى كوريا الشمالية والرئيس كيم إمكانات هائلة كقوة اقتصادية"، مضيفا "نتطلع إلى الأمام" للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.

وقال "لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونج أون".

بعد أشهر طويلة من الحرب الكلامية، التقى الزعيمان في يونيو 2018 في سنغافورة في قمة تاريخية.

وأضاف متذكرا تهديداته القديمة ضد بيونج يانج "لقد كان حواراً صعباً للغاية في البداية، النار والغضب والتدمير الكامل".

وتابع "كان الناس يقولون "ترامب مجنون" هل تعرفون كيف انتهى ذلك؟ علاقة جيدة جدا وأنا أحبه كثيرا وهو يحبني كثيرا".

خلال القمة الأولى وقع كيم وترامب بيانا مبهما جدا حول "نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

لكن لم يحدث أي تقدم، بسبب عدم اتفاق الطرفين على المعنى الدقيق لذلك.

ويأمل محللون أن تسفر القمة الثانية عن مزيد من التقدم الملموس.

واستعداداً للقمة، توجه وفد كوري شمالي الجمعة إلى فيتنام، يضم وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 12 شخصاً بينهم كيم شانج سون رئيس الوزراء الكوري الشمالي، عبر بكين.

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