الإصابات تطارد بايرن قبل موقعة ليفربول.. ضربة جديدة موجعة

بايرن ميونيخ انتصر 3-2 على أوجسبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

الانتصار يعد رائعا بالنسبة لـ بايرن قبل موقعة ليفربول، ولكن الخبر السيء جاء في الدقيقة 91.

كومان سقط أرضا ولم يقدر على استكمال المباراة.

وتحدث نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن عقب المباراة مباشرة قائلا: “إصابة كومان لا تبدو جيدة”.

وأردف “اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وعلينا انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات”.

صحيفة TZ الألمانية أشارت إلى “من الوارد للغاية غياب كومان عن مواجهة ليفربول”.

المؤكد أن بايرن ميونيخ سيفتقد جهود آريين روبن للإصابة وتوماس مولر للإيقاف.

عاد مانويل نوير وعاد فرانك ريبيري، فهل ينضم كومان لقائمة الغائبين عن مواجهة ليفربول؟ لننتظر ونرى.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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