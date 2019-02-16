مجهول يطلق النار بالقرب من شيكاغو ويصيب 4 من أفراد الشرطة

ذكرت تقارير إعلامية أن مجهولا أطلق النار على أربعة من أفراد الشرطة في ضاحية قريبة من مدينة شيكاغو الأمريكية ما أدى إلى إصابتهم وإصابة عدد من المدنيين.

وحذرت الشرطة عبر موقع تويتر من وجود "قناص نشط" بمنطقة أورورا وناشدت السكان تجنب المرور في المنطقة.

وقالت تقارير رسمية إن النار أطلقت الجمعة في مصنع لإنتاج صنابير المياه.

وعرضت قنوات تليفزيونية أمريكية سيارات للشرطة ولقوات الإنقاذ والمطافئ في مكان الحادث.

وتم إغلاق المدارس المحيطة بالمنطقة، ولكن إدارة المدينة أعلنت على موقع تويتر بعد ذلك بقليل أن القناص تم القبض عليه. ولم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن وجود قتلى أو عن مدى خطورة حالة الجرحى. وقالت صحيفة "شيكاغو تريبيون" في تقرير لها استنادًا إلى إدارة الشرطة إن هناك "العديد من الجرحى". كما ذكرت صحيفة "ديلي هيرالد" المحلية أن "أربعة من أفراد الشرطة والعديد من المدنيين" أصيبوا بجراح. وتعيد الحادثة إلى الذكرى الهجوم الذي وقع على مكان يدعى أورورا أيضا في ولاية كولورادو. وكان قناص فتح النار عام 2012 داخل صالة سينما لدى العرض الأول لأحد الأفلام فقتل 12 شخصا وجرح نحو 70 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا