لوبان: اليمين المتطرف سيحدث تغييرات جذرية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

توقعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ، اليوم الجمعة أن يحدث المد المتصاعد لليمين الوطني تغييرات جوهرية في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.

وأشارت لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية والمرشحة الخاسرة في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017 ، إلى ظهور أحزاب مثل الديمقراطيين السويديين أو رابطة الشمال في إيطاليا.

وقالت لوبان:" أعتقد أن الأحزاب المؤيدة للسيادة، إذا أبيح لنا أن نطلق عليها هذا الوصف الأحزاب الوطنية، الأحزاب التي تريد ولاء أقل للاتحاد الأوروبي أو منظمة أوروبية مختلفة، ستحقق على الأرجح نتائج أفضل بكثير مما حققته قبل خمس سنوات".

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