شرطة مقدونيا‭ ‬الشمالية تحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي

قالت وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية في بيان إن الشرطة نفذت مداهمة على عدد من المواقع الجمعة لمنع هجوم محتمل دبره أنصار لتنظيم داعش الإرهابي

وأضافت الوزارة أنها نفذت العملية بعد تبادل معلومات مع "دولة شريكة" دون الإفصاح عن تلك الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت أغراضا وأجهزة متصلة بهجوم محتمل دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في سكوبيا تحذيرا أمنيا لمواطنيها في مقدونيا الشمالية الجمعة من "تهديد مرتفع من هجمات إرهابية مستلهمة من الفكر المتطرف في مقدونيا الشمالية".

وتقدر السلطات في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة أن ما يصل إلى 130 من مواطنيها قاتلوا أو يقاتلون مع جماعات إسلامية متشددة في سوريا والعراق.

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