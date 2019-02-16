الشاهد يأمل قدوم مليون سائح فرنسي إلى تونس في 2019 وزيادة الاستثمارات الفرنسية

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة إنه يأمل زيادة عدد السياح الفرنسيين والاستثمارات الفرنسية في الديمقراطية الناشئة ببلاده، بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى باريس.

وقال الشاهد- في تصريحات نقلتها رئاسة الحكومة في بيان لها: إن تونس تتطلع إلى زيادة عدد السياح الفرنسيين ليصل إلى مليون سائح بنهاية العام الحالي مقارنة بـ800 ألف سائح في 2018.

وأفاد الشاهد- عقب لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بوجود برنامج مشترك مع فرنسا من أجل وضع إستراتيجية متكاملة لتبادل المعلومات والاستخبارات لتعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب.

كما أعلن عن تعاون في قطاع التربية والتعليم الجامعي عبر تأسيس الجامعة التونسية الفرنسية بدءا من سبتمبر 2019.

وكان الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب أعلن أمس إثر لقائه الشاهد عن إعفاء الطلبة التونسيين من الزيادة في رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية. كما تعهد الجانب الفرنسي بمضاعفة حجم الاستثمار والمبادلات التجارية بين البلدين إضافة للعمل على الزيادة في عدد المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس والتي تتجاوز حاليا الـ1400 مؤسسة. وشملت الزيارة اتفاقية تحويل الدين في الفترة بين 2002 – 2007 وإنشاء جامعة فرنسية تونسية بإفريقيا والمتوسط، واتفاقية حول النقل الدولي البري للأشخاص. كما جرى توقيع اتفاقية تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع تحديث الخدمات الصحية بمنطقة سيدي بوزيد بقيمة 76 مليون يورو واتفاقية لدعم استخدام المعلوماتية في القطاع الصحي بقيمة 26 مليون يورو. وخصصت الوكالة الفرنسية للتنمية حجم دعم لتونس حتى عام 2022 بقيمة 7ر1 مليار يورو.

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