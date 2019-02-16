المطالبة بإزالة ليبيا من قائمة الدول الممولة للإرهاب

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بإزالة اسم ليبيا من القائمة الأوربية للدول الممولة للإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للسراج الجمعة إن رئيس المجلس الرئاسي اجتمع مساء الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع «تطرق إلى إجراء أوروبي اتخذ مؤخرا بوضع اسم ليبيا على القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وقال السراج خلال الاجتماع «كان من الاجدر التواصل مع حكومة الوفاق والبحث والتدقيق قبل اتخاذ هكذا قرار».

وأشار السراج إلى أن «وفد مالي واقتصادي سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل، لتوضيح مدى امتثال ليبيــا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية».

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