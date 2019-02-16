المطالبة برفع الحظر عن الطيران الليبي في المطارات الأوروبية

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بـ«رفع الحظر عن الطيران الليبي بالهبوط في المطارات الأوروبية»، وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا