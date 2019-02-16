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المطالبة برفع الحظر عن الطيران الليبي في المطارات الأوروبية

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بـ«رفع الحظر عن الطيران الليبي بالهبوط في المطارات الأوروبية»، وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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