إنذار قضائي للسفارة الليبية بالقاهرة

أنذرت محكمة حلوان الابتدائية بجمهورية مصر العربية، السفارة الليبية في القاهرة، بتسديد ديونها البالغة 5 مليون و 637 ألف جنيها مصريا، لصالح شركة موتورز لتأجير السيارات، مطالبة إياها بتسديد المديونية في موعد أقصاه 15 يوماً.

وأوضحت المحكمة أن المديونية المستحقة على السفارة الليبية بالقاهرة، تتمثل في تأجير سيارات للسفارة والدبلوماسيين العاملين بها، بناء على رسائل التكاليف المرسلة إلى مكتبها.

وقالت المحكمة، إن المديونية قد أقرت بها السفارة الليبية في القاهرة، في مصادقة نهائية صادرة منها، مشيرة إلى أنها مصدقة من قبل وزارة الخارجية المصرية.

وبينت المحكمة أن من ضمن المديونية، مبلغ مالي قدره 55000 جنيها مصريا، كان السفير الليبي إلى القاهرة، طارق شعيب، قد سلمها يدا بيد، إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، بالإضافة إلى 30000 جنيها مصريا، سلمت لعضو مجلس النواب الليبي، عبد المطلب إدريس ثابت.

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