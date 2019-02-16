سبب إستسلام فصيل نيجيري متمرد وفراره من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

إعتبرت صحيفة ” نيامي اَي لي دو جور ” النيجيرية إحدى كبريات الصحف الصادرة من عاصمة النيجر نيامي إستسلام 121 متمرداً نيجيرياً إلى السلطات بعد فرارهم من ليبيا بأنه تحوّل جديد غير متوقع ضمن إطار صراع الحكومة مع المجموعات المتمردة .

و تفائلت الصحيفة النيجيرية الناطقة بالفرنسية ، بإلقاء متمردو حركة ” العدالة والإصلاح ” المعروفة إختصاراً بإسم MJRN لأسلحتهم وقدومهم إلى البلاد تحت حراسة زعيمهم ” محمد تنيمي ” وإقامة مراسم نزع سلاحهم مؤكدة بأن ذلك يعني إستسلام هذا الجناح المسلح الذي إحتدم قتاله في شمال النيجر ضد حكومة نيامي.

ووفقاً للصحيفة فقد ألقى 121 مقاتلاً أسلحتهم في موقع متقدم للجيش النيجيري بأقصى شمال شرق البلاد قرب الحدود مع ليبيا معتبرة الحدث تحولاً كبيراً مقداره 180 درجة ذلك لأن زعيم هذه الحركة قد هدد قبل أكثر من عام السلطات فى نيامي من هجوم كبير ضد المنشآت النفطية في منطقة كآرور النيجيرية.

وعن سبب الإستسلام ، أضافت الصحيفة قائلة : ” تجدر الإشارة أيضاً إلى الصراع الحالي فى ليبيا ليكون هذا الاستسلام ليس سوى مفاجأة ، في الواقع لم يعد رجال الحركة بقيادة محمد تنيمي يشعرون بالأمان أو بأنهم في موقع قوة بالجنوب الليبي حيث لجأوا ، لأن الحركات التباوية التي كانوا يعتمدون عليها فقدت الكثير من قوتها مع مجموعات المتمردين الأخرى ” فى إشارة منها للضربات التي تتلاقها المعارضة التشادية المتحالفة مع المعارضة النيجيرية من الجيش الليبي .

ووصف تقرير الصحيفة المعدات العسكرية التي سلمها المتمردين للحكومة بالرائعة حيث تتكون من عشرات السيارات رباعية الدفع بعضها مزود بعيار 12.7 و 14.5 ملم من المدافع الرشاشة ، والقذائف قصيرة المدى ، والألغام المضادة للمدرعات والبنادق إضافة لقذائف من عيار 82 ملم مشيرة إلى أن المقاتلون المستسلمون وضباطهم الخمسة يتواجدون حالياً في بلدة ” ديركو ” وتحديداً فى أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة ” دجادو “.

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