مبارزة خطابية متوقعة بين ميركل وبنس في مؤتمر ميونخ للأمن.. اليوم

من المنتظر أن يشهد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في اليوم الثاني من فعالياته، مبارزة خطابية بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وأعلنت ميركل أنها ستدعو في خطابها، اليوم السبت، إلى تعزيز التعاون الدولي والتعددية.

ومن المفترض أن يُفهم الخطاب كرد فعل على سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلقي بنس خطابه عقب ميركل.

وكان بنس وجه خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط الذي عُقد منتصف الأسبوع الماضي انتقادات حادة للسياسة التي ينتهجها الحلفاء الأوروبيون تجاه إيران.

وهناك ترقب لمعرفة ما إذا كان بنس سيضغط مجددا على ألمانيا علانية لزيادة نفقات الدفاع في غضون السنوات الخمسة المقبلة لتشكل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن الموضوعات الرئيسية التي ستدور حولها فعاليات مؤتمر ميونخ حتى غد الأحد، العلاقات عبر الأطلسي والتوترات بين روسيا والغرب والنزاعات في الشرق الأوسط.

ويشارك نحو 30 رئيس حكومة ودولة ونحو 90 وزيرا، في المؤتمر الذي يعد أهم ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم.

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