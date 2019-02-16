ميركل: الانسحاب من سوريا يعزز نفوذ روسيا وإيران.. وسنزيد نفقاتنا الدفاعية

تطرقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت، لعدد من القضايا التي تشغل الساحة السياسية الدولية مؤخرا أهمها:

"العلاقات مع روسيا"

حذرت المستشارة الألمانية شركاءها الغربيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من قطع كل العلاقات مع روسيا.

وقالت، إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تترك التعاون مع روسيا للصين بالكامل، ونحن نرغب أيضا في المشاركة بعض الشيء في العلاقات التجارية".

وفي هذا السياق، دافعت ميركل عن مشروع (نورد ستريم2)، والذي تتشارك فيه روسيا وألمانيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وقالت ميركل إن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لا يتوقف على بناء خط الأنابيب من عدمه.

وأوضحت أن "جزيء الغاز الروسي سيظل جزيء غاز روسيا، سواء أتى عبر أوكرانيا أو عبر بحر البلطيق".

وأعربت عن اعتقادها بأن أوروبا لا يمكن أن "تكون لها مصلحة جيوستراتيجية في قطع كل العلاقات مع روسيا".



"معاهدة القوى النووية المتوسطة"

ووجهت ميركل جزء من حديثها أيضا إلى دعوة المستشارة الصين إلى المشاركة في محاولات إنقاذ معاهدة القوات النووية المتوسطة (NIF).

وأوضحت، أنها تعلم أن هناك الكثير من التحفظات على هذا الموضوع من جانب الصين، مضيفة في المقابل أن نزع السلاح النووي قضية تشغل الجميع.

"السيارات الأوروبية والأمن القومي الأمريكي"

ذكرت ميركل في خضم حديثها، أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا، لكنها قالت "نحن فخورون بسياراتنا، وهذا ما يجب علينا". "نفقات الدفاع" وبخصوص الخلاف مع الولايات المتحدة حول نفقات الدفاع، تعهدت المستشارة الألمانية بزيادة جديدة في نفقات دفاع بلادها، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية وجود سياسة إنمائية شاملة، مؤكدة أن النفقات الدفاعية والنفقات التنموية تحظى بنفس القدر من الأهمية.

وتابعت أن زيادة النفقات الدفاعية تعد "نقطة أساسية" لبلادها، مضيفة أن ألمانيا تقدم أيضا إسهاماتها في إطار مهام مشتركة مثل مهمة أفغانستان، على سبيل المثال.

وأضافت أن بلادها تعد في الوقت نفسه أحد أكبر المانحين في العالم في مجال التعاون التنموي، كالمساعدات التي تقدمها لمكافحة الجوع على مستوى العالم، وشددت على أهمية حل مثل هذه المشاكل ميدانيا، وإلى أن هذا الأمر له نفس القدر من الأهمية كتعزيز قدرة حلف ما.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث ألمانيا، شريكته في حلف الناتو، على زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ووعدت ميركل في النهاية بزيادة النفقات الدفاعية لبلادها إلى 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025. "الانسحاب الأمريكي من سوريا وأفغانستان"

وردا على سؤال في المؤتمر "هل هي فكرة جيدة للأمريكيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وأوضحت أن انسحاب القوات الأمربكية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد.

كما حذرت من عواقب انسحاب سريع من أفغانستان، وأنه تم إجراء محاولات إقناع كبيرة في ألمانيا لتوضيح أنه يُجرى الدفاع عن أمن البلاد في أفغانستان أيضا.

وذكرت أنها لا ترغب في مشاهدة "أننا نضطر في يوم ما للمغادرة"، لأنه يوجد هناك هياكل متشابكة للغاية، مشيرة بوضوح إلى تحذيرات سابقة من بلادها بأن مشاركة القوات الألمانية في أفغانستان متوقفة على الإمكانيات العسكرية التي تتيحها الولايات المتحدة لمهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" هناك.

"الحد من التسلح" ودعت ميركل إلى بذل مزيد من الجهود للحد من التسلح تشمل الروس والأميركيين والأوروبيين والصينيين، بعد تعليق المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وقالت، إن "الحد من التسلح أمر يعنينا جميعا وسيسرنا ألا تقتصر المفاوضات بشأنه على الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، بل وأن تشمل الصين أيضا، بينما تثير القدرات العسكرية لموسكو وبكين قلق الغرب". "الاتفاق النووي الإيراني" ودافعت المستشارة الألمانية عن الاتفاق النووي مع إيران في وجه الانتقادات الأمريكية.

وقالت، إنه "صحيح أننا متفقون مع الأمريكان على هدف وضع إيران تحت ضغط، لكن هناك خلافا في وسائل التنفيذ".

ودعت إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الذي يحول دون تصنيع طهران قنبلة نووية، مؤكدة ضرورة استغلال هذه "المرساة الصغيرة" حتى يمكن الضغط على مناطق أخرى".

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