أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام

العنوان_ليبيا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% في الأسواق العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام وسجل خام برنت 66.25 دولارا للبرميل، وذلك بعد توقعات بنقص المعروض نتيجة إغلاق جزئي لحقل نفطي في السعودية.

وبحسب وكالة رويترز فإن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفع 1.68 دولارا أي بنسبة 2.6% ليصل إلى 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في حين صعد سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولارا أي بنسبة 2.2% ليسجل 55.59 دولارا للبرميل.

وأضافت أن خام برنت أنهى بذلك الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6%، في حين صعد الخام الأمريكي أكثر من 5%، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى نقص الإمدادات منذ أن بدأت منظمة “أوبك” وروسيا تخفيض الإنتاج الشهر الماضي.

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