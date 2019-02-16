مؤتمر سولاري: ما فعله راموس لا يحتاج تفسير.. وما حدث مع بيل تم تضخيمه

كما تطرق المدرب الأرجنتيني إلى الحديث عن حركة لاعبه جاريث بيل أثناء الاحتفال بهدفيه في شباك أتليتكو مدريد معتبرا أن الأمر تم تضخيمه.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا يوم الأحد بالجولة 24 من الدوري الإسباني، وكل الآتي على لسانه.

“نحن بحالة جيدة جدا، إنها لحظة مُحفزة جدا في الموسم ونحن متحدون مع هدف واضح وهو الفوز”.

“هل من العدل معاقبة لاعب لأنه فكر بالحصول على البطاقة؟ أنا لا أضع القوانين. سيرخيو راموس قد أعطى التفسيرات حول ما حدث معه، وقال بكل وضوح إنه لم يتعمد الحصول على البطاقة. ما قام به راموس لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى توضيحات”.

“لا أفكر في التجديد، نحن نفكر في اليوم القادم فقط، لقد جددت منذ ثلاثة أشهر ولدي عقد حتى عام 2021”.

“قضية حركة جاريث بيل تكتسب أهمية كبيرة. ما حدث مع بيل تم تضخيمه بشكل مبالغ به، بينما ما حدث مع راموس كان بسبب سؤال خادع من أحد الصحفيين بعد نهاية المباراة بسرعة”.

“ماركو أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز في خط الهجوم”.

“نحن جميعا سعداء جدا مع فينيسيوس جونيور، لديه قدرات مثيرة للإعجاب. فينيسيوس شاب قدم عروضا رائعة في هذه الأشهر، وجميع زملائه يساعدونه كثيرا في كل شيء”.

“علينا أن نقيّم ما نقدمه نحن أولاً، ثم ننتظر ما يقدمه برشلونة”.

“التقينا جيرونا مرات عدة في الآونة الأخيرة في كأس الملك ونعرف بعضنا جيدا، هم فريق قوي ويملك إمكانيات جيدة. أتمنى في مباراة الغد تقديم مباراة رائعة أخرى”.

“هل نحن مُطاردون من قبل خافيير تيباس (رئيس رابطة الليجا)؟ أعتقد أننا الآن مُطاردون من أتلتيكو مدريد وإشبيلية، ونسعى لصيد برشلونة وجعلهم جميعهم يطاردوننا في جدول الترتيب”.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة وحيدة عن أتليتكو مدريد الثالث.

أما جيرونا فيتواجد في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا