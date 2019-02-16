الجنائية الدولية مصرة على ملاحقة هؤلاء

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت في ميونخ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة رفقة وفد من مسؤولي المحكمة. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المدعية العامة تحدثت عن القضايا الملاحق فيها مواطنين ليبيين، وعرضت المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات المحكمة حيالهم، مؤكدة تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض كما أعلنت رفضها لمحاولات التستر على هؤلاء المتهمين وقالت إن المحكمة تزود مجلس الامن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها.

وعبرت بنسودة خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة عن تقديرها لتعاون حكومة الوفاق الوطنية ودعمها لجهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المطلوبين دولياً. من جانبه جدد السراج تأكيده على تعاون حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها القضائية والعدلية مقدرا الظرف الصعب الذي تواجه عمل المحكمة بسبب الانقسام السياسي في ليبيا. وقدم السراج الدعوة لبنسوده لزيارة ليبيا وإجراء مباحثات مع مكتب النائب العام ومسؤولي وزارة العدل وقبلت المدعية العامة الدعوة على أن تقرر موعدها في وقت لاحق.

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