الإعلام الصيني: مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة تحقق تقدما مهما

عبرت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم السبت، عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينج، قال فيها إن أسبوعا من المحادثات حقق تقدمًا "خطوة بخطوة".

أدلى الرئيس شي جين بينج بهذه التصريحات خلال اجتماع يوم الجمعة، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع.

ومن المنتظر، أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع عشرة بالمائة حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس يحقق المطالب الأمريكية المتمثلة في فرض الصين قيودا على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.

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