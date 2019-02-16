لافروف‭:‬ ‬روسيا مستعدة للتفاوض لتمديد معاهدة القوى النووية المتوسطة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا منفتحة على إجراء مفاوضات لإنقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، ولكنها لم تتلق أي مقترحات لإجراء مشاورات حتى الآن.

وأضاف لافروف أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، أن المحادثات يجب أن تشمل خلو غواصات الغرب من الأسلحة النووية.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الجاري، تعليق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة عام 1987 مع روسيا، وإنها ستنسحب من المعاهدة التاريخية رسميا في غضون ستة أشهر، إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.

وتلزم المعاهدة الأطراف بتدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من البر، والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وأعقب الخطوة الامريكية إعلان موسكو، أنها ستنسحب من المعاهدة في غضون ستة أشهر في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة منها.

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