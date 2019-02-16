قبل اللقاء المرتقب بينهما…المستشار النمساوي يشيد بنجاح سياسة ترامب الخارجية

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس قبيل زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل، إن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية "ناجحة جدًا" جزئيًا .

وفي حوار مع صحيفة " برس إم زونتاج صنداي" النمساوية، قال رئيس الإئتلاف الحكومي مع حزب الحرية اليميني المتطرف إن ترامب تمكن من الضغط على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها العسكري.

وقال كورتس: "كانت الولايات المتحدة تطالب شركاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" على مدى سنين بزيادة الإنفاق العسكري، بدون نجاح وتهديدات ترامب فقط هي التي أفلحت".

وأشاد المستشار أيضًا بتدخل ترامب لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالي. وقال "إن ترامب انخرط في سياسة خارجية والتي إلى حد ما نشطة جدًا وناجحة جدًا" ومع ذلك ، أوضح كورتس أنه لا يتفق مع ترامب في العديد من القضايا، بما في ذلك التعريفات التجارية، والبرنامج النووي الإيراني وحماية المناخ".

ومن المقرر أن يصل كورتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي خلال حفل عشاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أن يجتمع مع ترامب يوم الأربعاء.

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