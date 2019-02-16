جو بايدن: سأتخذ قرارا قريبا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي اليوم السبت، إنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".

ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيًا الترشح للرئاسة، مما قد يخلق ملعبًا مزدحمًا بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظرًا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن (76 عامًا) للصحفيين في مؤتمر ميونخ للأمن "نحتاج لأن نركز حاليًا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس".



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