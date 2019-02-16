بيكيه: سنعاني إن لعبنا بهذا المستوى أمام ليون

برشلونة فاز على ضيفه في ملعب كامب نو بالجولة 24 من الدوري الإسباني، وعزز صدارته للمسابقة.

وقال بيكيه في حديثه إلى محطة “موفيستار” بعد اللقاء: “لم نلعب بشكل جيد، لم نقدّم مباراة جيدة. الأنباء الجيدة الوحيدة هي الانتصار والخروج بالنقاط الثلاث، ولكن علينا أن نتطور”.

المدافع الكتالوني الذي لعب مباراته رقم 300 في مسيرته في الدوري الإسباني بقميص برشلونة واصل حديثه: “مشاعرنا ليست جيدة، علينا أن نتحسّن في مباراة الثلاثاء، إن لم يحدث ذلك، فسنعيش أوقاتا صعبة خلال المواجهة”.

وحذّر: “إن لم نلعب بنسق سريع ولم نستحوذ على الكرة، فإننا نصير فريقا أضعف، علينا أن نتحسن على هذا الصعيد”.

واختتم الدولي الإسباني السابق: “عندما تلعب 3 أو 4 مباريات متتالية، فإن أقدامك تكون ثقيلة، ولكننا ارتحنا هذا الأسبوع ورغم ذلك لم نشعر أننا على ما يرام. أنا بخير، ويوم الثلاثاء سنخوض معركة أخرى”.

برشلونة رفع رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

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