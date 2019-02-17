الصين ترفض دعوة ألمانيا للانضمام لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى

رفضت الصين اليوم السبت دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للانضمام إلى معاهدة للحد من الأسلحة تعود لحقبة الحرب الباردة، قائلة، إنها ستضع قيودًا غير عادلة على الجيش الصيني.

ودعت ميركل إلى معاهدة عالمية خوفا من سباق تسلح نووي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، بعد انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منها خلال ستة أشهر.

وقالت ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نزع السلاح شيء يهمنا جميعا وسنكون بالطبع سعداء إذا جرت مثل هذه المحادثات ليس فقط بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا ولكن أيضا مع الصين".

ويرى الدبلوماسيون الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي اقتراح ميركل إشراك الصين وسيلة محتملة للخروج من المأزق، لأن معاهدة جديدة يمكن أن تعالج المخاوف الأمريكية من تهديد عسكري متزايد من الصين وروسيا.

لكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيه تشي قال في ميونيخ "إن الصواريخ الصينية دفاعية… والصين تطور قدراتها وفقا لاحتياجاتها الدفاعية بشكل صارم ولا تشكل خطرا على أي طرف آخر، لذا فإننا نعارض تعدد الأطراف في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى". ويتمثل طموح الصين المعلن في تحديث جيشها بحلول عام 2035، وتحسين قوتها الجوية وإدخال تكنولوجيات جديدة بما في ذلك صواريخ كروز فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي. ويقول المعهد الدولي للدراسات الأمنية ومقره لندن إن ميزانية الدفاع الصينية زادت بنحو 6% بين عامي 2017 و2018.

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