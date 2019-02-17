مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-2-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهات بالجملة

في الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد مع جيرونا في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

ويتبع لقاء ريال مدريد، مواجهة فالنسيا أمام إسبانيول في الخامسة والربع ثم فياريال أمام إشبيلية في السابعة والنصف ثم ريال بيتيس أمام ألافيس في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 3 على التوالي.

أبرز المواجهات في الدوري الإيطالي، ستكون بين إنتر وسامبدوريا في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4 ثم نابولي وتورينو في التاسعة والنصف على نفس القناة.

ويلعب محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” مع قاسم باشا أمام جالاتا ساري في السادسة مساءً في الدوري التركي.

كما من المنتظر أن يظهر أحمد حسن “كوكا” مع أوليمبياكوس أمام آيك أثينا في السابعة والنصف مساءً في الدوري اليوناني.

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