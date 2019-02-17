مذكرة من “ليبيا أفريقيا” بتجاوزات الكامل القصير

تقدم أعضاء مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، في اجتماعهم الأول العام الجاري 2019، بمذكرة من 11 بند إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، تتضمن مخالفات ارتكبها المدير العام للمحفظة، الكامل القصير.

وشملت البنود ال 11، عدم الالتزام بالعمل من المقر الرسمي بالعاصمة طرابلس، وعدم عقد اجتماعات للإدارة التنفيذية، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

كما شملت بنود المذكرة كذلك عدم تحقيق إيرادات حسب ما ورد بالميزانية التقديرية لعام 2018، وعدم متابعة أوضاع الشركات التابعة وعدم وضع رؤية واضحة للشركات المتعثرة.

كذلك شملت المخالفات عدم تحصيل المديونيات (وزارة المالية – صندوق الاستثمار الداخلي)، وانعدام السيولة المالية ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى إرسال متدربين من خارج المحفظة للتدريب في بريطانيا منهم تميم الطاهر سيالة، فضلاً عن التعاقد مع موظفين جدد دون وجود غطاء مالي وعدم إدراجهم بالموازنة التقديرية.

ليبيا 24

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