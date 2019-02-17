فتح باب الترشح للانتخابات في 16 بلدية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق، فتح الباب أمام الراغبين في الترشح والتسجيل للانتخابات في 16 بلدية انتهت ولايتها القانونية خلال الفترة من 19 حتى 26 من فبراير الجاري. وأوضحت اللجنة أن البلديات المستهدفة هي: بنت بية وأوباري ووادي عتبة والخمس وغدامس وزلطن والرياينة والحوامد والقلعة وككلة وزوارة والغريفة وباطن الجبل ووازن ورقدالين والحرابة. يشار إلى أن رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية قال، في يناير الماضي إن اللجنة ستجري انتخابات البلديات المنتهية ولايتها في مارس المقبل.

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