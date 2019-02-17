الثقافي المصري في كازاخستان ينظم برنامجا تدريبيا لتعليم اللغة العربية بالمحاكاة | صور

افتتح الدكتور اختيار بالتوري عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان "كازنو"، البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بعنوان "الطرق المعاصرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، بالمكتبة المركزية جامعة الفارابي، وتستمر فاعلياته لمدة أسبوع كامل في الفترة من 16-23 فبراير 2019، وذلك بحضور ومشاركة الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي رئيس المركز الثقافي والتعليمي المصري في ألماطي عاصمة كازاخستان الثقافية، والدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك).

وأكد بالتوري التعاون المثمر بين مصر وكازاخستان تعليميًا في الفترة الأخيرة، بخاصة مع مركز مصر للعلاقات العلمية والثقافية، مؤكدًا أن الجانبين وضعا برنامجا علميا وتعليميا وثقافيا كاملا بالتنسيق مع الملحق الثقافي المصري الدكتورة رندا رزق، ويعتبر هذا البرنامج جزءا منه.

وأشاد بالتوري بالنتائج الرائعة للزيارة الأخيرة لرئيس جامعة الفارابي إلى مصر، والتي التقى فيها شيح الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكان أعظم نتائجها افتتاح مركز الفارابي بجامعة القاهرة، والاتفاق على مجموعة من البحوث والمشاريع العلمية المشتركة بين مصر وكازاخستان.

وقالت الدكتورة راندا رزق، إن "مركز مصر للعلاقات العلمية والثقافية" يعمل على تقديم كل الدعم لدولة كازاخستان في مجال التعليم والثقافة، وقد وضع المركز برنامجًا تعليمًا وثقافيًا وترفيهًا مميزًا، قوامه الرئيسي التعاون مع جامعة الفارابي الوطنية الحكومية، بخاصة كلية الدراسات الشرقية التي تهتم بالشرق وتاريخه، وبتعليم لغاته وأهمها اللغة العربية، مضيفة أن جامعة الفارابي فيها أقدم قسم وأعرق برنامج رسمي لتعليم اللغة العربية في كازاخستان، وتخرج فيه أعظم السياسيين ورجال الدولة والأدباء والمستشرقين والمعلمين في الماضي والحاضر، ويعمل به أكبر عدد من معلمي اللغة في كازاخستان.

وأضافت الملحق الثقافي المصري، أنه إلى جانب هذا "يقوم المركز حاليًا بتدريب عملي لطلاب الفرقة الرابعة بالجامعات الكازاخية (الفارابي وأبلاي خان وآباي)، حيث وضُع لهم برنامج تدريبي شامل، يهدف إلى نقلهم من الدراسة الصفية إلى اللاصفية (أي الواقع المعيش والمحاكاة) وأهم مواده هو التاريخ العربي والمصري بصفة خاصة والتعريف بالأدب العربي الحديث وأهم الأدباء". وأشادت برعاية المستشار عبدالحميد الرافعي القائم بأعمال سفير مصر في كازاخستان للمركز ودعمه المستمر لفاعلياته واتفاقاته وبروتكولات التعاون التي يبرمها.

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