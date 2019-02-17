فالفيردي: الرهان على ميسي آمن

وقال فالفيردي بعد اللقاء الذي عزز به برشلونة تصدره لبطولة لا ليجا:”لست متوترا. كنت مقتنعا أنه سيسجل الركلتين”.

وواصل “الرهان آمن على ليو. كان بمقدوره تسجيل مزيد من الأهداف”.

وسجل ميسي من ركلة جزاء قبل أن يهدر آخرى في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الجولة 24 من الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بسبع نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف وبثماني نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب والذي يلعب يوم الأحد أمام جيرونا.

ويحل برشلونة ضيفا على ليون الفرنسي يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا