إمري شان: فوجئت بود رونالدو.. عائلتي وأصدقائي يسألونني عنه دوما

وقال شان في حوار مع قناة توتوسبورت الإيطالية:”يوفنتوس عائلة كبيرة. لا تشعر أنه مكون من مجموعة لاعبين أبطال. حيوية المجموعة تطغى على الفردية. مثلا، حصلنا على رونالدو، الأفضل في العالم، لكن في غرفة الملابس سلوكه مثل أي شخص آخر. كلنا في نفس المستوى، لا توجد امتيازات، نعمل بكد ونمزح، نمزح حتى مع الطاقم الفني”.

وواصل الألماني “عائلتي وأصدقائي يسألونني دوما عن كريستيانو رونالدو. إنه شخص رائع، لكن سلوكه خارج الملعب مذهل. متواضع للغاية، ليس مغرورا على الإطلاق، فوجئت حقا كم هو ودود”.

ومثل رونالدو، انضم شان إلى يوفنتوس في الصيف الماضي بعد انتهاء مشواره مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويقدم رونالدو موسما طيبا مع فريق السيدة العجوز الذي يستعد لمواجهة مضيفه أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 21 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

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