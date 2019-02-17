بالفيديو – كورتوا كاد أن يسجل لـ ريال مدريد.. تعرف على الحراس الذين هزوا شباك الدوري الإسباني

ريال مدريد كان متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 24 من الدوري الإسباني، نتيجة لم تتغير بعد أن جانبَت رأسية الحارس البلجيكي مرمى الضيوف بقليل.

هدفٌ كان ليصير الأول في مسيرة كورتوا بالطبع، ولكنه لم يكن ليمسي الأول في تاريخ الدوري الإسباني بواسطة أصحاب القفازات.

دعونا نستعرض قائمة حراس المرمى الذين سجّلوا أهدافا سابقة في الدوري الإسباني

قائد منتخب باراجواي الشهير هو ثاني أكثر حراس المرمى نجاحا على المستوى التهديفي في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي روجيرو سيني.

تشيلافيرت سجّل إجمالا 67 هدفا في مسيرته، أغلبها من ركلات جزاء وركلات حرة، وشباك الدوري الإسباني تذوّقت أهدافه وقتما لعب في صفوف ريال سرقسطة.

سرقسطة كان فائزا على ريال سوسيداد بهدف دون رد في مواجهة 28 يناير 1990، عندما تقدّم تشيلافيرت لتنفيذ ركلة جزاء بنجاح، مضيفا هدف فريقه الثاني، قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة التالية بشكل طريف.

تشيلافيرت بالغ في الاحتفال ولم يعد سريعا إلى شباكه، ليقوم لاعبو سوسيداد باستئناف اللعب في الدائرة المركزية، قبل أن يرسل جون أندوني جويكوتشيا تسديدة بعيدة المدى سكنت الشباك الخالية من حارسها المحتفل.

المباراة انتهت على تقدم سرقسطة 2-1 لحسن حظ تشيلافيرت، ولم يذهب تقدمه هباءً.

حارس المرمى الأرجنتيني يعد واحدا من علامات لاس بالماس، بالأحرى هو الهداف التاريخي لحراس المرمى في الدوري الإسباني برصيد 6 أهداف.

ناتشو سجّل إجمالا 6 أهداف بقميص لاس بالماس في دوري القسم الأول الإسباني.

مباراته المجنونة كانت بتاريخ 20 مايو 2001 في مواجهة أوساسونا.

الحارس الأرجنتيني سجّل في مناسبتين من علامة الجزاء ليعيد لاس بالماس مرتين في النتيجة، ولتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

أهداف ناتشو لم تتوقف، إذ سجّل ناتشو في الموسم التالي، 20012002، 4 أهداف كاملة، كلها من علامة الجزاء أيضا.

حارس مرمى ريال بيتيس السابق سجّل هدفين في مسيرته بالدوري الإسباني، في شباك أندية العاصمة بالتخصص.

براتس تقدّم لتنفيذ ركلة حرة لـ بيتيس في مواجهة أتليتكو مدريد يوم 17 أكتوبر 1999، وقتما كان فريقه متأخرا بهدف سانتياجو سولاري لاعب الروخيبلانكوس، وكرته اصطدمت بأحد المدافعين وعرفت طريقها نحو الشباك.

لاحقا أضاف بيتيس هدفا إضافيا، ليحتفل براتس بشكل مزدوج في تلك الأمسية، بهدف وانتصار.

بعد 3 أشهر، هز براتس شباك ريال مدريد، ومن ضربة حرة مباشرة جديدة، فشل إيكر كاسياس في إبعادها رغم عدم دقتها.

بيتيس خسر تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

ما فشل كورتوا في تحقيقه اليوم الأحد أمام جيرونا، تحقق بشكل ناجح برأسية أرانزوبيا عام 2011 بقميص ديبورتيفو لاكورونيا.

الديبور كان متأخرا بهدف نظيف في ملعب ألميريا، عندما تقدّم أرانزوبيا بالدقيقة الرابعة للوقت المحتسب بدل الضائع، وتابع ركلة ركنية في شباك المنافس، خاطفا التعادل في وقت قاتل، هدف هو الوحيد للحارس الباسكي في مسيرته.

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