مواعيد مباريات الإثنين 18 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – تشيلسي أمام يونايتد.. ولقاء في الدوري

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يلتقي مصر للمقاصة مع وادي دجلة الساعة السابعة مساء في الدوري المصري. تبث المباراة عبر قناني النيل للرياضة وأون سبورت.

ويلعب روما مع بولونيا الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي. وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويسكا يواجه أتليتك بلباو الساعة 10 مساء في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس 3، فيما يلعب نورنبيرج مع بروسيا دورتموند الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس 5.

قمة اليوم ستكون بين تشيلسي ومانشستر يونايتد الساعة التاسعة والنصف مساء في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب بنفيكا مع ديسبورتيفو أفيش الساعة العاشرة والربع مساء في الدوري البرتغالي على أرض الأول.

وأخيرا، يلعب أبولون الذي يضم بين صفوفه محمود عبد الرازق “شيكابالا” الساعة السابعة مساء مع باوك.

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