الأسد: الولايات المتحدة لن تحمي من يراهنون عليها

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، الفصائل التي "تراهن" على الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لن تحميهم، في إشارة ضمنية إلى المقاتلين الأكراد في وقت تستعد واشنطن لسحب جنودها من شرق سوريا.

وقال الأسد في خطاب نقله التليفزيون السوري الرسمي "نقول لهذه المجموعات التي تراهن على الأميركي، إن الأميركي لن يحميكم".

وأضاف "الأميركي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه، الأميركي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة المقايضة مع الدولارات التي يحملها".

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