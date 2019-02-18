رسالة عائلة الزعيم الراحل للشعب الليبي

وجهت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، رسالة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة لنكبة فبراير

وقالت العائلة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، ” يصادف هذا الْيَوم يوم نكبة فبراير البغيضة، والتي لم تكن مفاجأة لنا وانما كانت محصلة لأكثر من أربعة عقود من المواجهة والتحدي مع كل قوى الشر”

وأضافت ” إنه يوم فرق فيه بين الخير والشر.. بين الحق والباطل.. فزهق الباطل..الذي كان زهوقاً”

وتابعت ” ايها الاحرار والشرفاء..إنكم مطالبون في هذا اليوم بالاحتفال بيوم قبول التحدي وقرار الالتحام مع قيادتكم ضد اكبر مؤامرة عرفها تاريخ الوطن”

وأردفت ” لقد راهن عليكم الزعيم الراحل حين خاطبكم قائلاً: (ياللي انتم مع معمر القذافي الثورة اخرجوا من بيوتكم.. وقال ايضا ردوا عليهم..).. فكان الرد الصادق وكانت التلبية الحقيقية للنداء.

وزادت ” ايها الاحرار انتم مطالبون بالاحتفال بيوم الانحياز للحق وللتاريخ.. ويوم الانحياز للوطن.. فقد كُنتُم طودا شامخاً وصخرة صماء تحطمت عليها اكبر آلة حربية عرفتها البشرية تمثلت في آلة الحرب غير المسبوقة وأدوات التضليل الإعلامي والدعاية المتسترة بالدِّين في موقف يتعذر تكراره في تاريخ الشعوب”

وأكمل “لقد كُنتُم جبهة للصمود.. وشكلتم بوعيكم ووطنيتكم نموذجا غير مسبوق في النضال الذي أذهل آلة الشيطان وهي تصب حممها ناراً وفتنة وفتاويٍ وأكاذيب إعلامية”

واستطردت ” أنتم وحدكم، لكم الفخر إذ لم تستوعبكم قنوات الزيف واعلام الفتنة .. وأنتم وحدكم من لم يسلم عقله لشيوخ الضلالة وارباب الفتن ولا لبهتان الدجالين.. لذا يحق لكم ايها الاحرار ان تعضوا على جراحكم وعلى جراح الوطن وتحتفلوا بيوم التحدي ويوم المواجهة التاريخي ويوم القيام بالواجب ولا يغرنكم بعدها تقلب الخونة في البلاد..ولن يثبط من عزيمتكم كثرة الطواويس من رموز الخيانة”

وأضافت ” لكم الفخر إذ لم تكونوا ذيولاً لحلف الصليب الكافر ولَم تكونوا مرشدين لأهدافه واحداثياته على الارض.. ولكم الفخر اذ لم يكن قادتكم جواسيس على ظهر حاملات الطائرات ولا في غرفة عمليات الناتو..ولكم الفخر إذ لم تكن نساؤكم ممن يلتقطن الصور مع ماكين وليفي وساركوزي وكل اذناب الغرب”

وزادت ” عليكم ان تحتفلوا بهذا اليوم.. فهذا ليس يوم لشق الجيوب أو لطم الخدود أو البكاء على الاطلال.. انه يوم الاعتزاز بالثبات على الحق والالتحام الحقيقي للجماهير مع قائدها والذي لم يخذلها يوماً وانما كان سباقا للتضحية والفداء”، مضيفا ” انه يوم الاحتفال برفض الخيانة والاحتفال بوأد الفتنة انه يوم الاحتفال بالنصر على الشيطان واعوانه”

وقالت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، ” يامن لم ترهبهم الاساطيل ولا طائرات الأباتشي ولا الصواريخ بعيدة المدة ولا القنابل العنقودية .. يامن وصف حمم الناتو ب (خط ولوح).. يا ابناء الشهداء.. يا ارامل الشهداء.. يا امهات الشهداء.. ايها الأحرار في سجون الظلام.. ايها الجرحى المتوشحون بالأوسمة والأمجاد.. أنتم وحدكم دون غيركم من يحق له الاحتفال”

وختمت العائلة الزعيم الراحل معمر القذافي تصريحه قائلا ” ضعوا نصب اعينكم كلمات قائدكم حين خاطبكم يقول: (انه يوم التحدي العظيم.. يوم إظهار الكبرياء للشعب الليبي العظيم.. انه يوم إثبات الوجود.. يوم الكرامة الحقيقية..يوم الشهداء، ايها الأحرار دعوا الاقزام ترقص رقصة المذبوح..ولا تكترثون لضجيجهم فما النصر الا صبر ساعة”

ليبيا 24

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا