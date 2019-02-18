مقتل شخصين في تحطم مروحية بغرب النرويج

قالت خدمات الطوارئ والشرطة اليوم الإثنين إن شخصين لقيا حتفهما عقب تحطم مروحية في منطقة جبلية بغرب النرويج.

وكان قد جرى الإبلاغ عن فقدان مروحية مدنية في وقت متأخر من أمس الأحد، مما دفع مركز تنسيق الإغاثة المشتركة في جنوب النرويج لبدء عملية بحث وإنقاذ.

وأفادت شبكة إن آر كيه بأن الشخصين اللذين كانا على متن المروحية هما رجل وامرأة، في الأربعينيات من عمرهما، من مقاطعة روجالاند بغرب البلاد.

ويشار إلى أن المروحية من طراز روبنسون 44، وكانت قد غادرت مركز للتزحلق في رولدال في طريقها إلى كارموي، شمال غرب مدينة ستافانجير. وأقلعت المروحية نحو الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي (1420 بتوقيت جرينتش). ويبعد موقع الحادث نحو 5ر2 كيلومتر شمال رولدال.

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