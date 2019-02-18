إيران تقول إنها مكتفية ذاتيا في إنتاج البنزين

دبي-العنوان

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين بعد افتتاح المرحلة الثالثة من مصفاة بمدينة بندر عباس الساحلية بجنوب البلاد إن إيران أصبحت مكتفية ذاتيا في إنتاج البنزين.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن زنغنه قوله “لحسن الحظ، لم نعد بحاجة إلى استيراد البنزين. حققنا الاكتفاء الذاتي. نستطيع تصدير إنتاجنا من البنزين لكن لا خطط تصدير لدينا.”

وواجهت إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبات في تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود على مدى سنوات بسبب نقص طاقة التكرير والعقوبات الدولية التي فرضت قيودا على توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة المصافي.

وتحول مصفاة “نجمة الخليج الفارسي” الإيرانية الخام الخفيف، المعروف بالمكثفات، إلى بنزين ونفتا.

وقال زنغنه إنه بافتتاح المرحلة الجديدة، فإن المصفاة ستنتج 45 مليون لتر من البنزين يوميا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع طهران في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك في إيران.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية