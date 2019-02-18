حظر السفر على مسئولين ورجال أعمال تونسيين لتورطهم في فساد مالي

أصدر قاض تونسي، اليوم الإثنين، قرارا بحظر السفر على مسئولين في السلطة ورجال أعمال ومديرين للاشتباه بتورطهم في فساد مالي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن قاضي التحقيق بمحكمة جندوبة غربي البلاد، قوله إنه أصدر قرارات بحظر السفر ضد والي المنستير أكرم السبري الذي شغل أيضا في السابق منصب والي جندوبة، بالإضافة إلى موردين ومسئولين إداريين.

وأوضح المصدر، أن القرار يرتبط بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية تعود لعام 2017 والفترة التي تسبقها.

ويجرى التحقيق مع المعنيين بالقرار وهم 11 موقوفا، في تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وتلقي رشاوى، بجانب التحقيق مع العشرات من الموظفين ومديرين في مؤسسات عمومية.

وذكرت الوكالة، أن إيقافات جديدة ستشمل مسئولين ورجال أعمال آخرين بولاية جندوبة للاشتباه بارتباطهم بقضايا فساد مالي. ومنذ بدء الانتقال السياسي في 2011 أصدرت تونس تشريعات جديدة للحد من الفساد وتعزيز الحوكمة والشفافية، غير أن هيئة مكافحة الفساد الحكومية تقول إن الفساد لايزال مستشري على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا