إخلاء 36 مدرسة في سان بطرسبرج الروسية بعد تهديد أمني

أعلنت لجنة التعليم التابعة لمدينة سان بطرسبرج الروسية، الإثنين، إخلاء 36 مدرسة في المدينة بسبب تهديد بوجود متفجرات.

وجاء في بيان اللجنة على موقع "تيلجرام": "ووفقاً للبيانات، تم إخلاء 36 مدرسة وروضة أطفال واحدة في مناطق مختلفة من المدينة بتمام الساعة 30ر17 بتوقيت موسكو"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

يشار إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير وفبراير الحالي، انتشرت موجة من الرسائل والمكالمات حول وجود متفجرات في بعض المدن الروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا