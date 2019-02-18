سولشاير: ليس من السهل الفوز على باريس ولكن سجلنا هدفين ضد تشيلسي.. وعانينا من شيء سلبي

جاء ذلك عقب انتصار يونايتد على تشيلسي يوم الاثنين في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث سولشاير عقب الانتصار على تشيلسي قائلا: “تعرضنا لانتقادات وقيل إننا لا نستطيع الابتكار من الناحية الهجومية ضد باريس ولكن اليوم كانت مباراة صعبة وكل لاعب نفذ ما طلبناه منه تماما”.

وأكمل “نعم ليس من السهل الذهاب إلى باريس والفوز بهدفين دون رد ولكننا نجحنا في تسجيل هدفين اليوم أمام تشيلسي”.

وشدد “من الرائع أن نختم الموسم ببطولة وأن نلعب في نهائي الكأس”.

وعن لقاء تشيلسي قال: “الخطة التي وضعناها نجحت وطلبنا من بول بوجبا وأندير هيريرا التقدم للأمام ودخول منطقة جزاء تشيلسي”.

وأردف “تشيلسي فريق رائع ومن الصعب اللعب ضده ولكننا كنا مثاليين وكان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني تحديدا عندما استحوذنا على الكرة لكننا خرجنا بشباك نظيفة وهذا شيء مهم”.

وفور علمه بمواجهة ولفرهامبتون خارج ملعبه في ربع نهائي الكأس قال: “علينا أن نقوم بالأمر عبر اتخاذ الطريق الصعب هو فريق جيد وستكون مباراة صعبة للغاية”.

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