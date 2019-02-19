ليفربول وبايرن.. صدام نادر وملامح مألوفة وذكريات ستُبعَث

مساء الثلاثاء، لا وجود لـ دورتموند في مواجهة أنفيلد، فقط بايرن ميونيخ يحل ضيفا على ليفربول في صدام مجموعه 10 ألقاب دوري أبطال أوروبا، حيث ستتآلف الوجوه ويتعانق الأصدقاء القدامى.

كلوب الذي استقوى بصلابة هوميلز وتسديدات ليفاندوفسكي لسنوات حتى يصنع أمجاد دورتموند في السابق، سيقضي ليلته متمنيًا ألا يكررا مستوياتهما الذهبية تحت قيادته.

لن تكون المرة الأولى التي يواجه فيها كلوب أبنائه، بل كان حاضرا عندما قرر الثنائي عبور الحدود والانضمام إلى بايرن هوليوود طمعا في مزيد من الألقاب والأموال ربما.

كلوب صرّح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن: “عملت مع هذين الشابين سابقا، أحبهما، إنهما لاعبين رائعين. علي أن أكون ممتنا لهما، بدونهما لأخذت مسيرتي اتجاها مختلفا على الأرجح، كلنا استفدنا من بعضنا البعض”.

“أذكر أول مكالمة هاتفية جمعتني بـ ماتس هوميلز، والمرة الأولى التي قابلت فيها ليفاندوفسكي، هذا جزء من حياتي، جزء من تاريخي. أعرف الكثير عنهما، بل سأقول أنني أعرف كل شيء عنهما. أحبهما كثيرا، ولكن مساء غد سنعمل على ألا يسطعا، مهمة صعبة، ولكننا سنحاول رغم ذلك”.

طوال مسيرة يورجن كلوب التدريبية، لم يصطدم بخصم أكثر مما اصطدم بـ بايرن ميونيخ.

كلوب واجه بايرن 29 مرة، إلا أنه لم يفز سوى في 9 مباريات، بل احتاج إلى 12 مباراة حتى يحقق فوزه الأول.

إحصائية منطقية على الأرجح، فقد كان كلوب مدربا لفريق شجاع يُدعى ماينتس، لا يقدر بالطبع على مجابهة بايرن، قبل أن يتحوّل لتدريب فريق وسط جدول آخر يُدعى دورتموند، وقد احتاج إلى بعض الوقت ليحوّله إلى طرف شرس يأكل بايرن بالخمسة.

الرجل غير المحظوظ في المباريات النهائية، كان قريبا من تحقيق إنجازه التدريبي الأبرز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، لكنه سقط أمام بايرن.

لعله سيحاول الاستقواء بنتيجة آخر مواجهة، عندما أطاح بـ بايرن من نصف نهائي كأس ألمانيا 2015 في إنجاز اعتبره البعض إعجازيا بالنظر لحالة دورتموند المزرية خلال الموسم الأخير تحت قيادة كلوب وقتما أنهوا الدور الأول في مراكز الهبوط بالدوري الألماني.

هذه العلاقة الحميمة التي تجمع كلوب وهوميلز، ليست الوحيدة من نوعها في صدام أنفيلد.

فعلى الرغم من أن المواجهة الأخيرة التي جمعت بايرن بنظيره ليفربول تعود إلى 2001، أو 1981 إن خصصنا الحديث عن دوري أبطال أوروبا، فإن الوجوه مألوفة للغاية.

السويسري جيردان شاكيري الذي قد يأتي من دكة البدلاء بكثير من الآمال في صفوف ليفربول، خاض سابقا 81 مباراة بقميص بايرن بين 2012 و2015، وفاز معه بكل شيء.

بينما سيسعى البرازيلي روبيرتو فيرمينو –إن تعافى من مرضه وشارك-، إلى تحسين معدله التهديفي أمام بايرن.

فيرمينو واجه بايرن 8 مرات سابقة بقميص هوفنهايم، ولم يسجّل سوى مرة واحدة، بل تلقى هزائم سباعية ورباعية، ولذا فذكرياته ليست الأفضل أمام الزعيم البافاري.

أما زميله الغيني نابي كيتا، فذكرياته مختلطة وقتما لعب لـ لايبتزج.

كيتا سجّل هدفا في انتصار لايبتزج التاريخي على بايرن بهدفين مقابل هدف واحد في مارس من العام الماضي.

كما اختبر الجانب السيء، وخرج مطرودا في مباراة الكأس بأكتوبر 2017، وكان مشاركا في أكثر مباريات الدوري الألماني جنونا على الإطلاق –ربما- يوم أن فاز بايرن 5-4 في مايو 2017.

وفي خط دفاع ليفربول، سيشارك اضطراريا الكاميروني جويل ماتيب، والذي واجه بايرن ميونيخ 15 مرة سابقة بقميص شالكة، وكم مرة فاز؟ مرة واحدة، لكنه يمتلك على الأقل هدفا في شباكهم منذ 10 سنوات.

في الجانب الآخر، لعب البرتغالي ريناتو سانشيس 12 دقيقة سابقة أمام ليفربول بقميص سوانزي سيتي، لكنه ذهب إلى منزله يومها محمّلا بهزيمة ثقيلة قوامها خمسة أهداف نظيفة.

وإن لعب الفضول دوره وطرح سؤال: كم مرة واجه محمد صلاح بايرن ميونيخ رسميا؟

فالإجابة: صفر.

صلاح لم يواجه بايرن رسميا أبدا، وهذا لا يعني أنه لم يختبر شباكه عندما سنحت الفرصة، بل سجّل أمامه هدفا في كأس أودي بفترة الإعداد مطلع الموسم الماضي بعد أسابيع قليلة من توقيعه مع ليفربول.

ذكرى ودية سيعمل صلاح على تحويلها إلى إنجاز رسمي.

بالطبع قدّم صلاح مستويات رائعة بقميص المقاولون العرب، ولكن البعض يعتقد أن انطلاقته الحقيقية وفرض اسمه على عالم النجومية، حدث في مباراة مصر والبرازيل بدورة الألعاب الأوليمبية 2012.

يومها دخل صلاح بديلا بين الشوطين أثناء تأخر مصر 0-3، وقدّم شوطا ثانيا خارقا سجّل فيه هدفا وساهم في إيصال النتيجة إلى 2-3.. يومها كان الحكم هو الإيطالي جيانلوكا روكي.

روكي سيعود لمصاحفة صلاح في مباراة بايرن عندما يدير المباراة تحكيميا.

الحكم الذي عرفه الجمهور المصري مؤخرا في إدارته لقمة الزمالك وبيراميدز، أدار مباراتين إضافيتين شارك فيهما صلاح وقتما كان لاعبا لـ روما، فاز في واحدة وخسر الأخرى، ولم يسجل.

على الرغم من حضورهما شبه الدائم في المنافسات الأوروبي، ونجاحهما القاري الساحق، إلا أن مواجهات ليفربول وبايرن ميونيخ ليست متكررة جدا.

اصطدما إجمالا في 7 مباريات، وللطرافة فإنها مقسمة على كل البطولات الأوروبية: دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، كأس الكؤوس، كأس السوبر.

ولذا فإن المواجهة الوحيدة في دوري أبطال أوروبا وقعت في نصف نهائي نسخة 1981، يومها ظفر ليفربول بتعادل إيجابي ثمين بهدف لكل طرف في الملعب الأوليمبي بـ ميونيخ بعد التعادل 0-0 ذهابا على أنفيلد، ليمر إلى النهائي ويقهر ريال مدريد.

بينما ترجع المواجهة الأخيرة لـ أغسطس 2001، ليفربول بطل الدوري الأوروبي قهر بايرن بطل دوري الأبطال بنتيجة 3-2، وأعلن نفسه زعيما للقارة.

يدخل ليفربول المباراة محروما من قائد دفاعه: فيرجيل فان دايك للإيقاف، كما يُحرَم من جو جوميز للإصابة، مع شكوك حول إمكانية لحاق ديان لوفرين.

كما يعاني المهاجم روبيرتو فيرمينو من فيروس غيّبه عن التدريب الأخير، ولكنه سيكون متواجدا على الأرجح.

في المقابل يرتحل بايرن إلى إنجلترا بقائمة غيابات أطول: أرين روبن لم يستطع التغلُب على آلامه، وجيروم بواتنج لم يقهر إصابته، وتوماس مولر دفع ثمن تدخُل وحشي في دور المجموعات ليتعرض للإيقاف، بالإضافة إلى غياب كورنتين توليسو الطويل بفعل الرباط الصليبي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فابينيو – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون

الوسط: جورجينو فينالدوم – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش – نيكلاس زوله – ماتس هوميلز – دافيد ألابا

الوسط: تياجو ألكانتارا – ليون جوريتسكا – خامس رودريجيز

الهجوم: سيرجي جنابري – روبيرت ليفاندوفسكي – كينجسلي كومان فرانك ريبيري

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا