تخريب 4 آبار مياه بمنظومة الحساونة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عن سرقة وتخريب 4 آبار جديدة وتخريب المحولات الكهربائية، بعد توقف اعتداءات السرقة والتخريب التي تتعرض لها حقول آبار المياه لمدة شهرين متتالين، ليرتفع عدد الآبار التي جرى تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة إلى 96 بئر منذ بداية سنة 2017.

وأشار الجهاز في بيان إلى أنّ «إدارة المنظومة تؤكد على خطورة هذه الاعتداءات الإجرامية، وتردي الوضع الأمني بمنطقة حقول الآبار الذي كان السبب في توقف أعمال صيانة المضخات الغاطسة بالآبار وإعادة تركيبها».

ولفت البيان إلى حدوث «عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على تلبية احتياجات المدن والمشاريع الزراعية من المياه بالمنطقة الغربية والوسطى بشكل منتظم ومستمر دون انقطاع مع حلول فصل الصيف المقبل».

وناشد الجهاز «الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتهم أمام المواطن والوطن بتوفير الحماية لحقول الآبار للحفاظ على استمرار ضخ المياه وتجنب كارثة انقطاع الإمداد المائي».

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