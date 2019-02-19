حفتر يستقبل غسان سلامة

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وأشار بيان مقتضب نشرته صفحة مكتب الإعلام بالقيادة العامة على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء «ناقش أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا».

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات للمبعوث الأممي في إطار محاولات إنقاذ خطته التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

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